Decisões arrasadoras

Assim, em consequência da abominável agressão russa em território da Ucrânia, do futebol ao futsal, masculino e feminino, em todas as camadas, as provas não serão disputadas por emblemas moscovitas, ficando aquele país também impedido de se candidatar à organização de campeonatos da Europa, em todos os escalões.



A nível federativo, os russos não vão tomar parte na Liga das Nações, ficam fora do apuramento para o mundial feminino de 2023, estão suspensos na qualificação para o Europeu de sub-21, estando também excluídos dos campeonatos de sub-17 e sub-19, masculinos e femininos. No que toca aos clubes, não haverá participação na Liga dos Campeões, na Liga Europa, na Conference League, na Champions para senhoras e da Youth League do próximo ano.

No futsal, a Rússia está também impedida de participar nas mais variadas competições, sendo também de salientar o facto de a Federação daquele país não poder candidatar-se à organização de quaisquer campeonatos, contrariando assim o propósito já conhecido de poder atribuir àquele país esse encargo.

Como se verifica, razia total, não ficando pedra sobre pedra nas ambições russas de continuar a ser na Europa e no mundo um protagonista de grande dimensão, bastando recordar que ainda em 2018 foi ali que decorreu o Campeonato do Mundo de Futebol.

Outras modalidades há em que estas medidas se repetem como um aviso às autoridades de Moscovo para que reflitam e assumam a necessidade de mudar os seus propósitos. Mas, pelos vistos, sem atender o clamor que ali chega de todo o mundo, Moscovo prossegue a sua sanha contra uma nação soberana, que continua a ser invadida e massacrada.

O Desporto, felizmente, não ficou indiferente a uma miserável afronta que nos envergonha a todos.