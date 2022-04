É só questão de saber esperar

A jornada 31 trouxe novidades inesperadas adiando assim por mais alguns dias as grandes decisões que estão quase a chegar.



O Benfica começou por empatar, na Luz, frente ao Famalicão, a seguir tivemos a derrota do Futebol Clube do Porto em Braga, para terminar com a vitória do Sporting no Bessa, onde encontrou menos dificuldades do que as esperadas.

Assim sendo, viramo-nos agora para o próximo fim-de-semana com redobrada expectativa, estando por se saber se as soluções que ontem se esperavam irão acontecer nessa altura.

Então, é bom recordar, teremos o Benfica na Madeira no sábado, o Porto no Dragão espera o Vizela, para tudo acabar no domingo com o Sporting a defrontar o difícil Gil Vicente no seu reduto.

Isto significa que a questão do título ficou adiada pelo menos por mais uma semana, podendo até, em última instância, haver festejos no estádio da Luz por parte dos dragões, na penúltima jornada do calendário.

Do que tivemos nas últimas horas, o destaque maior vai para a derrota dos portistas em Braga, o que aconteceu depois de 58 jogos consecutivos sem perder na nossa prova maior.

Os minhotos, que venceram Sporting, Benfica e agora FCPorto, confirmaram assim a qualidade que se lhes reconhece, num jogo que terminou com os dragões a protestarem contra a arbitragem de Hugo Miguel, mesmo tendo que aceitar, com relutância, o desfecho do desafio da Pedreira.

Embalados por esta perde de pontos, os leões venceram a seguir o Boavista com alguma facilidade.

Esperavam-se maiores dificuldades para a equipa de Rúben Amorim, mas a verdade é que os axadrezados não foram capazes de construir um tipo de jogo que lhes permitisse opor-se à superioridade leonina.

Finalmente, o Benfica voltou a desiludir e, mais uma vez, no seu estádio, onde já desperdiçou onze pontos, tendo perdido com o Sporting, Gil Vicente e Portimonense, e empatado com o Moreirense e o Vizela.

Para um clube com as aspirações e pergaminhos do Benfica, é obra.

O que significa que apenas pode queixar-se de si próprio.