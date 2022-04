E tudo o FC Porto vai levar

Já em dificuldade por força da derrota consentida em Alvalade há um mês e meio para chegar à final da Taça de Portugal, o Sporting pouco ou nada fez para contrariar o pessimismo que envolvia mais esta deslocação ao estádio do Dragão.

Duas notas importantes, para começar: o jogo teve fraca qualidade, prejudicado pelo mau tempo que se fez sentir durante todos os noventa minutos, enquanto a vitória assenta com toda a justiça à equipa comandada por Sérgio Conceição.

No primeiro tempo houve equilíbrio no jogo, mas com rara procura pelas duas balizas. Sem oportunidades claras, e muito disputada a meio-campo, só na segunda parte a intensidade aumentou com os portistas a tomarem conta das operações e mantendo-se quase sempre por cima.

Os leões, na ressaca de um jogo e de uma derrota que os terá marcado muito frente ao Benfica, nunca foram capazes de transmitir a ideia de que seriam capazes de marcar e dar a volta à diferença registada na primeira mão, no seu próprio estádio.

Vencedor sem mácula, o Futebol Clube do Porto vai ter agora pela frente o Tondela na final aprazada para o estádio nacional no dia 22 de maio, para a qual parte com natural favoritismo. E, a ser assim, não deixará de lhe assentar com mérito a dupla conquista –campeonato e taça-, o que constituirá um enorme sucesso, especialmente para o seu treinador, o grande obreiro de todas as últimas conquistas dos dragões.

No que ao Sporting diz respeito, a sua luta vai centrar-se, a partir de agora, na manutenção do segundo lugar no campeonato, muito importante sob o ponto de vista desportivo e financeiro.

Tendo o Benfica no seu encalço, os leões terão de melhorar muito a sua produção em relação aos últimos jogos, já a começar pelo desafio que disputará no estádio do Bessa no próximo domingo à noite.