​Quem vai com o Tondela ao Jamor?

O Tondela, que já vencera em casa por 3-0 no desafio da primeira mão das meias-finais, logrou empatar em Mafra a um golo, justificando deste modo este acesso inédito à mais bonita que, felizmente, regressa de novo ao Estádio Nacional.



Convirá, no entanto, destacar a excelente presença da equipa de Ricardo Sousa nesta edição da Taça. Depois de ter eliminado duas equipas do escalão principal, o CD Mafra protagonizou ontem uma exibição de qualidade que, com um pouco mais de acerto, lhe teria permitido colocar mais dúvidas na qualificação. Depois de ter marcado um golo nos derradeiros minutos da primeira parte, os mafrenses desperdiçaram uma grande penalidade logo após o reatamento, e revelaram-se incapazes de concretizar as muitas oportunidades criadas, permitindo também que o guarda-redes beirão tenha ficado como o melhor jogador em campo.

Falta agora saber quem acompanhará o Tondela na final marcada para o próximo dia 22 de maio, se Porto ou Sporting, que vão enfrentar-se, logo à noite, no estádio do Dragão, a partir das 20,15 horas, para um jogo a que os dragões chegam com a vantagem de um golo trazido do estádio Alvalade, na primeira mão das meias-finais.

Num jogo como o de hoje, a vantagem de atuar perante o seu público, pode não significar tudo, como de resto já ficou demonstrado no primeiro desafio. Idos de um desaire inesperado frente ao Benfica, os leões vão certamente colocar todo o empenho em desmentir esse desaire recente.

Por seu lado, os portistas, invictos e a jogar com a determinação a que há muito nos habituou, parece reunir maiores condições para seguirem em frente. Aguardemos pois.