​Justiça ao retardador

Aconteceu ontem com a divulgação dos castigos aplicados a jogadores do Sporting e do Porto durante e após o clássico realizado no estádio do Dragão e que chegou ao fim com um empate a dois golos no marcador.



Desde esse dia em que o futebol português se cobriu mais uma vez de indignidade passaram dois meses e oito dias. Foram agora aplicadas diversas penas com consequências diferentes.

A partir de ontem, Pepe e Tabata ficam suspensos durante vinte e três dias, enquanto Matheus Reis terá de cumprir um jogo de suspensão.

Quando se pensava, e vários protagonistas do futebol fizeram afirmações nesse sentido que, em relação ao triste espetáculo, só haveria castigos daqui a alguns meses, após se terem realizado alguns jogos da seleção nacional, a notícia chega numa altura em que a controvérsia vai subir inevitavelmente de tom.

Em vésperas de um jogo tão decisivo como aquele que vai realizar-se amanhã no Dragão, entre o Porto e o Sporting, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, não deixarão de ser expendidos argumentos que ajudem a incendiar preventivamente esse espetáculo.

A justiça desportiva portuguesa volta, por tudo isto, a ser posta em causa. A morosidade de que tantas vezes padece traz, de novo, a discussão à praça pública e não deixará de gerar uma polémica totalmente inconveniente e inadequada.

Com a temporada quase a chegar ao fim o futebol dispensava este “contributo”. Seguramente.