A qualidade não marcou presença em Alvalade. Infelizmente!

O maior derby do país ficou no domingo à noite ontem manchado pela fraca exibição das duas equipas que se encontraram em Alvalade para um jogo que o Benfica acabou por vencer, com toda a justiça, mas sem a qualidade que se espera e exige, sempre que se defrontam duas das três equipas grandes do futebol português.

Felizmente, no fim desse encontro, nenhum dos treinadores, Rúben Amorim ou Nelson Veríssimo, ousou afirmar que tínhamos acabado de assistir a um grande jogo. Esta, aliás, é a “verdade” que mais rotineiramente se escuta após muitos dos desafios que se disputam em Portugal, mas chegar a esse ponto, teria sido, no domingo à noite, o cúmulo da desfaçatez. Foram, de facto, noventa minutos perdidos para quem assistiu ao vivo ou, antes, se entreteve a acompanhar pela televisão ou pela rádio.

E não é perdoável uma situação destas, porque se tratava de Sporting e de Benfica, segundo e terceiro classificados do nosso campeonato, ambos com aspirações de chegarem à edição do próximo ano da Liga dos Campeões Europeus.

Jogando como equipas pequenas, mais os encarnados do que os leões, não lograram estar à altura dos seus pergaminhos, oferecendo na noite de Alvalade um espetáculo inédito, nunca visto por nós ao longo de muitos anos, em que foram protagonistas as duas importantes equipas da capital portuguesa. Como dissemos antes, o Benfica foi o justo vencedor do jogo, atuando à defesa e em contra-ataque, quase sempre com mais de meia equipa atrás da linha da bola.

Depois do desafio de domingo, e por força do resultado registado, o segundo lugar volta a estar em equação, ao passo que, em relação à conquista do título, a situação parece estar definitivamente resolvida.

O Futebol Clube do Porto confirma-se como a equipa mais competente, sem uma derrota sequer até esta altura e, portanto, em condições de poder mandar encomendar as faixas.