De cabeça levantada

Mesmo tendo sido eliminado da Liga dos Campeões Europeus o Benfica foi muito além daquilo que se esperava para o jogo de ontem à noite, em Anfield Road, onde forçou o Liverpool a um empate e mostrou numa boa parte do tempo uma equipa de qualidade.

Empatar com a poderosa equipa da cidade dos Beattles e, mais do que isso, marcar três golos ao seu adversário, chegam para extrair como saldo deste eletrizante embate uma nota muito positiva.

Sair assim da Champions, não tira brilho à presença dos benfiquistas, que escreveu uma página muito interessante nesta sua despedida.

Havia muitas razões para se duvidar do sucesso da formação portuguesa: o Liverpool já havia ganho na Luz por uma margem confortável e, além disso, tratava-se, pura e simplesmente, de uma das melhores equipas do mundo. Só que, a equipa de Nelson Veríssimo não só não entrou derrotada, como foi capaz de enfrentar sem tibiezas uma parada de estrelas, sempre favoritas a chegar a qualquer final e vencê-la.

Por agora, a temporada do Benfica correu os taipais no que diz respeito a objetivos prevalecentes, dado que se tornaram inacessíveis todos os objetivos que, até ontem, estavam inscritos nos cadernos do clube. Restam, no entanto, dois momentos grandes, que se referem aos encontros com o Sporting e com o Porto, ambos a contar para o nosso Campeonato, e que os encarnados tudo farão para vencer.

Hoje é o tempo de o Sporting Clube de Braga entrar em ação, respaldado por uma vantagem escassa frente a um adversário que tem qualidade e ambição que bastem, o Glasgow Rangers, a contar para os quartos-de-final da Liga Europa, uma competição onde os minhotos já fizeram história. São grandes as possibilidades dos arsenalistas.

No entanto, para isso, é necessária muita aplicação, ambição, e consciência de que o adversário escocês não é uma equipa qualquer.