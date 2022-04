Hoje segue a grande festa

Na sua melhor fase, a Liga dos Campeões Europeus promete para a próxima noite mais uma mão cheia de possíveis surpresas, deixando uma marca indelével no conjunto dos quartos-de-final da mais importante competição do futebol do velho continente.

Nos desafios mais recentes a emoção transbordou fortemente para além das quatro linhas.

A qualificação do Villarreal ante um surpreendido e antes fortemente candidato à vitória final Bayern de Munique fica, desde já, como a nota mais forte destes dias. Mesmo sabendo-se da qualidade dos “submarinos amarelos” e da forte tendência do seu treinador Unay Emeri, as apostas não deixavam dúvidas; a equipa bávara, mesmo tendo perdido por 1-0 em Espanha, seguiria “inevitavelmente” em frente na Liga dos Campeões. Mas, gritando um autêntico hino ao futebol o Villa foi capaz de derrubar o gigante, ficando agora à espera do que adversário que sairá do jogo de logo entre o Liverpool e o Benfica.

E na capital espanhola viveu-se, igualmente, uma noite para não esquecer. Descansado por ter vencido em Londres, o Real Madrid nem sequer suspeitava o que lhe poderia ter acontecido.

Chegou a ser atirado pela borda fora, mas no prolongamento fez uma chamada às suas últimas forças, e mostrou que, como titula o jornal Marca, “o Real Madrid é eterno”.

Veremos se a próxima noite também nos proporciona momentos assim tão fortes cabendo, para isso, muita responsabilidade ao Benfica e ao Atlético de Madrid, ambos em desvantagem perante os seus adversários, Liverpool e Manchester City, dois “monstros” do futebol mundial, que abrem os seus compromissos claramente em vantagem.

A tarefa do Benfica é gigantesca, e poucos acreditam que, tendo perdido na Luz há uma semana, seja capaz de virar a história da eliminatória. Apesar disso, e como o futebol não tem lógica, não é caso para atirar a toalha ao chão.

O mesmo se deverá afirmar em relação às possibilidades de os “colchoneros” somarem mais uma surpresa, colocando três equipas espanholas entre as quatro que vão tomar parte nas meias-finais, juntando-se assim ao Villarreal e ao Real Madrid, que já lá moram.

Há, pois, boas razões para não perdemos pitada dos muitos minutos que hoje à noite vão jogar-se em Anfield Road e no Wanda Metropolitano.