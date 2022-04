Os mais fortes não cedem

Os problemas maiores cabiam ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting Clube de Braga, enquanto o Sporting Clube de Portugal parecia não ter de se deparar com grandes dificuldades, ao passo que o Sport Lisboa e Benfica arrancava como claramente favorito no derby lisboeta em que tinha pela frente o Belenenses SAD.



Águias e leões venceram por resultados iguais -3/1-, mas em circunstâncias diferentes. Ganhar ao BSad, no estádio da Luz, mesmo chegando a estar em desvantagem no marcador, não justifica títulos de primeira página.

Já o mesmo não se passa com o Sporting, que foi a Tondela realizar um dos seus últimos melhores jogos, e regressar a casa com os três pontos que almejava conquistar. Rúben Amorim olhou também, à distância, para o clássico do próximo domingo, por residir aí uma das chaves que vão permitir clarificar o futuro imediato da sua equipa e, por isso, geriu o melhor que pode o esforço de alguns dos seus jogadores fundamentais para poder chegar a esse jogo são e escorreito, e em condições de poder averbar uma importante vitória.

Aos portistas adivinhava-se a mais difícil tarefa do fim-de-semana. Sabe-se que as visitas dos dragões à cidade do Fundador são sempre acompanhadas de enormes preocupações, e esta não era exceção.

Confirmou-se que a lógica desta vez estava certa: os dragões venceram por um escasso golo, com justiça, diga-se, mas sem que o futebol praticado tenha merecido o rótulo da qualidade, sobretudo no segundo tempo do desafio. Foi também um jogo que deixou fartos motivos de discussão acalorada.

Para isso bastou a atuação de um árbitro que continua a revelar fraca qualidade, com decisões difíceis de entender, e em relação às quais os minhotos têm mais razões para discordar do que propriamente os seus adversários.