​Na europa a meio-termo. Agora venha o campeonato

Foi contrastante a presença das duas equipas ainda sobreviventes nas competições europeias de futebol. Enquanto o Benfica pode ter enterrado na Luz as ambições de prosseguir na Liga dos Campeões, o Sporting de Braga deu um passo importante, embora não decisivo, rumo ao apuramento para as meias-finais da Liga Europa.



No seu estádio, cheio e entusiasmado, o Benfica não foi capaz de concretizar o sonho de fazer frente ao Liverpool, um adversário com décadas de vitórias sobre as equipas portuguesa que confirmou capacidade para chegar à final e vencer. Sobretudo a primeira parte do jogo foi confrangedora, tendo a equipa de Nelson Veríssimo dado sinal de vida apenas na etapa complementar.

Ontem, na Pedreira, o Sporting de Braga saiu na frente, mas ficam ainda muitos minutos por disputar na capital da Escócia. A vitória dos minhotos é justa, mas é escassa, e pode não chegar para atingir o grande objetivo de continuar em frente na competição. Claro que o saldo é positivo, mas o jogo a que assistimos não nos permite afirmar que a eliminatória está ganha.

Virada esta página, as atenções centram-se agora na jornada do nacional que começa hoje em Barcelos. No entanto, é no sábado que a ronda começa a aquecer: o Benfica é o primeiro a entrar em ação, para receber na sua casa o Belenenses SAD, para um jogo de cumprir calendário, porque nada vai alterar na atual posição das duas equipas lisboetas.

Aos encarnados parece ter já escapado a possibilidade de chegar ao segundo lugar, enquanto ao BSad poucas probabilidades se adivinham de poder escapar à descida de divisão. Juntas estas duas circunstâncias, o encontro da Luz vê reduzido o entusiasmo à sua volta.

Também amanhã o Sporting sai até Tondela, onde não o esperam facilidades, muito embora se lhe apontem condições para regressar a Lisboa com os três pontos do jogo. Há, pois, fortes razões para que a equipa leonina não desmereça do adversário beirão e se concentre nas tarefas de que vai tentar desembaraçar-se da forma mais positiva.

O jogo grande do fim de semana terá por cenário o Estádio do Fundador, em Guimarães onde, no domingo, o FC Porto vai ser posto à prova por um Vitória tradicionalmente difícil, e sempre muito empenhado e fazer a vida negra aos grandes. Os dragões têm resistido a todas as dificuldades, ainda não perderam e, muito provavelmente, ainda não será desta.