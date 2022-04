Depois da pausa, a nossa bola está de volta

A nação do futebol descomprimiu passada que foi a fase do play-off em que a nossa seleção esteve empenhada e que, felizmente, correu muito bem, como aliás se previa. Turquia e Macedónia do Norte ficaram pelo caminho, e terão agora de aguardar por nova oportunidade daqui por quatro anos.

Quanto a Portugal, vamos ter pela frente, nos meses de novembro e dezembro, a fase final do Mundial, com a participação de 32 equipas, estando marcado para hoje o sorteio da primeira fase da prova.

A seleção nacional está no grupo dos mais fortes, mas nada nos diz que não venha a ter enfrentar adversários de grande valor, alguns dos quais se encontram nos potes seguintes àquele de que fazemos parte.

Entretanto, passada esta fase que confirmou a valia da nossa seleção e a capacidade de Fernando Santos para a liderar e orientar, regressa o campeonato para o cumprimento da vigésima-oitava jornada e, de imediato, com um jogo de extraordinária importância.

Trata-se do embate entre Sporting de Braga e Benfica, a realizar logo à noite, no estádio da Pedreira, a partir das 20 horas e 15 minutos.

Depois, no domingo, enquanto o Sporting Clube de Portugal recebe em Alvalade a equipa do Paços de Ferreira, o Futebol Clube do Porto jogará também em casa, no estádio do Dragão, para ali receber os açorianos do Santa-Clara, um no nono, o outro no décimo lugar da classificação geral, portanto em posições que suscitam alguma tranquilidade.

O jogo entre bracarenses e benfiquistas é o mais forte da jornada, podendo o seu desfecho vir a provocar algumas alterações. Ou seja, uma derrota do Benfica, poderá afastar os encarnados da luta pelo segundo lugar, enquanto a sua vitória não deixará de continuar a trazer pressão alta para o seu vizinho da segunda circular.

No histórico, que no futebol raramente entra em linha de conta, o Benfica leva vantagem.

As suas exibições e consequentes resultados frente à formação minhota têm-lhe trazido vantagem, mas no caso de agora há também que contar com a determinação da equipa comandada por Carlos Carvalhal, que promete não entregar os pontos em bandeja de prata.

Sporting e Futebol Clube do Porto são favoritos nos desafios marcados para domingo, sendo, no entanto, conveniente que tomem em conta a capacidade dos respetivos adversários, porque nestes jogos o perigo espreita sempre por todas as portas.