Já se joga o Mundial

Quando faltam cerca de oito meses para o pontapé de saída no Mundial de Futebol, já andam por aí as mais variadas conjeturas sobre aspetos que se relacionam com a grande competição.



Estamos, igualmente, numa fase primária da sua preparação, sendo dado amanhã um passo importante para que as ideias comecem a assentar de forma mais natural e, ao mesmo tempo, exigente.

Em Doha, no Qatar, o sorteio terá lugar nesta sexta-feira, a partir das cindo horas da tarde, havendo por agora natural ansiedade sobre a sorte que vai caber a Portugal.

Integrada no primeiro porte, o dos cabeças de série, a seleção nacional vai tomar conhecimento dos adversários que lhe caberão em sorte e, a partir daí, começar a traçar planos sobre tudo o que tem a ver com a preparação.

E, entretanto, começam também a funcionar os promotores das apostas, a primeira das quais não são muito favoráveis a Portugal.

De facto, de acordo com a Solverde, a primeira entrar em campo neste domínio, a nossa equipa é apenas a oitava favorita a vencer o Mundial com sete por cento de possibilidades de vir a levantar o troféu.

O Brasil, sempre primeiro nestas coisas, mas que nas outras (desempenho em campo) tem falhado rotundamente tem uma percentagem de 16 por cento, seguindo-se-lhe a França com 13 e a Inglaterra com 12%, completando o quinteto a Espanha e Alemanha.

Depois de Portugal, e até ao décimo lugar, apenas a Holanda e a Dinamarca.

Portanto, como já se vê, há escolhas e previsões para todos os gostos.

A vigésima edição da maior e mais importante prova do futebol mundial começa a 21 de novembro, estando a final marcada para 18 de dezembro.