Agora só falta o mais difícil

Hoje é o dia de todas as decisões: o futebol português vai estar mais uma vez à prova, e logo à noite, no estádio do Dragão, a nossa seleção terá de confirmar a sua qualidade enquanto uma das melhores do mundo, e garantir o acesso à fase final do próximo campeonato, mantendo assim uma regularidade impressionante, ao nível das maiores potências do futebol mundial.

Há, no entanto, que contar com o adversário que vamos ter pela frente, que já fez surpresa afastando a poderosa Itália do Mundial, depois de na fase de qualificação ter vencido igualmente a Alemanha e, desta vez, também em território germânico.

A seleção da Macedónia do Norte não é uma equipa qualquer. E se dúvidas havia, a exibição e o resultado frente aos italianos em Palermo, dissiparam-nas completamente.

As preocupações defensivas que tem deixado bem à vista, aliadas à capacidade de transpor o seu jogo para o ataque quando as circunstâncias o recomendam, constituem um cartão-de-visita a que os nossos jogadores terão de estar particularmente atentos para assim evitar surpresas desagradáveis.

Todos acreditamos que os jogadores escolhidos por Fernando Santos têm consciência plena que esta final ainda não está ganha, e que são necessários 90 minutos de muita aplicação e de extraordinária determinação.

A experiência de todos eles não nos permite imaginar que estes dois fatores não estejam na cabeça de todos eles quando entrarem em campo.

Também não é tempo para se discutirem as escolhas do selecionador, sejam quais forem, pois é verdade que o seu desempenho gerou proveitos importantes, que permitiram tornar-se possível a continuação do sonho de não falhar o Qatar.

Hoje é, de novo, um dia D para o futebol português.

Vamos vivê-lo intensamente e, oxalá, festejá-lo mais uma vez.