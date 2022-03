Ainda falta outra final

Já noite bem cerrada, dou comigo a ler a primeira página do diário "Gazzetta dello Sport" e fixo-me especialmente nas palavras de Mancinni, seleccionador italiano depois da derrota frente à Macedónia do Norte e do seu consequente afastamento do Mundial do Qatar, depois de, há poucos meses se ter sagrado campeão da Europa. “Estou simplesmente destruído. É o pior momento da minha carreira”, palavras do técnico transalpino.



Os detractores de Fernando Santos, que os há por aí às pazadas, gostariam certamente de, também ontem à noite, após o jogo e a vitória no Dragão frente à Turquia, ter ouvido semelhante lamento, mas na nossa língua mãe. Felizmente, para a nossa selecção e para o futebol português, ainda não foi desta. Terão, por isso, de aguardar por outra oportunidade, que, quem sabe, pode ser até já na próxima terça-feira. Mas, cruzes canhoto…

Com a Turquia, o jogo não estava ganho antes dos noventa minutos disputados, porque se reconhecia na sua selecção aquilo que vieram a demonstrar: uma equipa recheada de bons jogadores, com claro sentido de jogo, e bem preparada para defrontar Portugal.

A selecção portuguesa fez o jogo perfeito? Nem por isso. É, no entanto, impossível não ter em conta os problemas que a atormentaram nas horas antecedentes. Sem a dupla de centrais com habitual lugar cativo, começava na defesa a grande dor de cabeça para o seleccionador, como também aqui escrevemos.

Porém, como ontem ouvíamos, na RTP, ao eterno “luvas-pretas” João Alves, "Fernando Santos esteve brilhante na concepção do onze inicial e na estratégia que montou, como brilhante esteve no banco, quando entendeu fazer diversas alterações na equipa, no decurso do segundo tempo”.

O resto, já todos o sabemos: Portugal entrou bem, chegou ao dois-a-zero e podia ter morto o jogo quando falhou a possibilidade de obter mais um golo, e tendo por isso de aguentar a natural reacção dos turcos, que até poderiam ter dado um final diferente à história do jogo.

E, para terminar, o terceiro golo, que ajudou a remeter-nos para a segunda meia-final, na terça-feira, com a Macedónia do Norte, no mesmo estádio que ontem se poderá ter transformado em talismã.

No fim de tudo isto, apetece recordar palavras muito antigas de José Mourinho: “As finais não são para jogar bem. São, apenas e só, para ganhar."

A seguir, com a Macedónia do Norte, devemos reger-nos pela mesma cartilha.