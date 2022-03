​As insónias do mister

Inesperadamente, o selecionador nacional Fernando Santos vê-se a braços com uma série de problemas que lhe vão provocar insónias na noite que antecede o embate com a Turquia, no primeiro desafio do play-off de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.



A realização deste jogo com os turcos e o outro, ainda dentro do campo das probabilidades, com a Itália ou a Macedónia do Norte, não fazia parte do calendário da seleção nacional durante a fase de grupos, na qual fomos impedidos pela Sérvia de aceder diretamente à grande festa do Qatar.

Isso fez alterar todos os programas que pudessem estar a ser elaborados, também porque ter de tomar parte num play-off criava fantasmas que agora aí estão a atormentar-nos a todos.

Numa fase em que os principais campeonatos europeus estão em momentos complicados, porque as grandes decisões estão à porta, havia de ter em conta a possibilidade do abaixamento de forma física de muitos jogadores, juntando-lhe as sempre possíveis lesões, com as quais também nos estamos a confrontar.

E ambas aí estão a causar grandes dores de cabeça ao selecionador nacional, deixando à vista muitas dúvidas sobre que onze vai ser possível apresentar amanhã no estádio do Dragão, e até na próxima terça-feira, também no estádio portista, se os turcos nos deixarem lá chegar.

O principal problema do momento tem a ver os centrais, dado que nem Pepe nem Rúben Dias, titulares indiscutíveis, estão em condições de dar o seu contributo.

Fernando Santos vai colmatar estas e outras brechas e daqui por algumas horas lá estaremos na Invicta, todos ao lado da nossa seleção, na convicção de que aí daremos um passo rumo ao segundo jogo que, se disputado com a Itália, será sem dúvida mais complicado.