Resistir às dificuldades

Mantém-se, assim, tudo na mesma, quando ficam a faltar sete jornadas para se cumprir integralmente o calendário. E a todos estão reservados problemas de ordem vária, não sendo por isso recomendável que se tome já por definitiva a estrutura que por ora se mantém na classificação geral.



Na jornada que ontem terminou, o Sporting começou por vencer em Guimarães, sem que, no entanto, não tenha passado momentos complicados tendo, inclusive, estado a perder durante largo tempo da primeira parte do desafio com o Vitória.

Porém, no segundo tempo, a equipa leonina subiu claramente de produção e a noite inspirada de alguns dos seus jogadores mais fundamentais acabou por fazer o resto, ou seja, conseguir uma remontada e terminar com vantagem substantiva.

Foi uma vitória importante para os leões que, deste modo, mantêm a posição: seis pontos atrás do FCPorto, e os mesmos seis à frente do Benfica.

Ontem, no estádio da Luz, os encarnados conseguiram triunfo tangencial frente a uma equipa que, já se sabia, lhes ia causar problemas de vária ordem.

Mas não deu para assustar porque os estorilistas apenas foram capazes de marcar o seu único golo, quando já se jogava o período de compensação.

Na Invicta, a rivalidade do costume veio de novo ao de cima, mas o Futebol Clube do Porto acabou por sair incólume da refrega do estádio do Bessa.

A vitória dos dragões foi também pela margem mínima, e os minutos finais do jogo com os boavisteiros foram de grande sofrimento, dado o desgaste provocado pela sua muito recente participação em desafio da Liga Europa e pelos contratempos que se registaram no período que antecedeu o confronto do Bessa.

Agora, face à participação da seleção portuguesa no play-off do campeonato do mundo, a Liga só regressará daqui por quinze dias, tempo de trabalho intenso para os convocados de várias seleções.

Importante será, deste modo, a forma como os jogadores vão regressar, depois de cumprido esse período muito exigente e, oxalá, sem estragos de monta.