Faltou Porto, sobrou Braga

Sérgio Conceição tem razão quando diz que o Futebol Clube do Porto começou a perder a eliminatória da Liga Europa com os franceses do Lyon no seu próprio estádio do Dragão. Saindo derrotados desse encontro, os portistas começaram aí a comprometer a possibilidade de seguir em frente na competição.

É verdade que o Lyon é décimo classificado no campeonato gaulês ao cabo de vinte e oito jornadas, mas no conjunto dos dois jogos realizados com o vice-campeão português deixou sempre a imagem de uma equipa perfeitamente consciente da sua missão, a defender bem e a atacar geralmente com perigo, não dando demasiadas hipóteses ao seu antagonista.

Para defrontar o Lyon, este com algumas individualidades a que tem de se atribuir muita qualidade, o FCPorto incorreu no erro de se apresentar em França com um onze distante daquele que parecia ser o mais indicado para a circunstância, e até acabou por manifestar a ideia de que não foi por aí que a sua equipa ficou pelo caminho, depois de ter sido considerada como uma das mais sérias candidatas à vitória final na Liga Europa.

Agora, os portistas vão dedicar-se, exclusivamente, às provas nacionais em que ainda mantêm interesse, o campeonato e a Taça de Portugal, o que não deixa de constituir também uma enorme preocupação para os seus adversários.

O Sporting de Braga, por seu lado, chega com muito brilho aos quartos-definal, depois de ter arrecadado duas vitórias frente a um adversário também francês, o Mónaco.

Duas exibições imaculadas, na Pedreira e no Mónaco, e um apreciável contributo para o ranking europeu das nossas equipas.

Carlos Carvalhal foi um excelente protagonista desta qualificação, ainda mais soberba se tivermos em conta que os minhotos têm vindo a protagonizar uma carreira nacional marcada por alguma irregularidade.

Hoje é o dia para ficarmos a saber quais os adversários que vão caber em sorte às equipas portuguesas que ainda se mantém em competição, o Benfica na Champions, e o Sporting de Braga na Liga Europa, sabendo-se que a partir de agora a tarefa de ambos será ainda bem mais difícil.