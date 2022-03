A defender também se ganha

Seis anos depois, e com todo o mérito, o Benfica está de novo nos quartos-de-final da Liga dos Campeões Europeus, em resultado de uma estratégia bem concebida e muito bem executada, que permitiu vencer o Ajax no seu próprio estádio, depois de em Lisboa se ter registado um empate a dois golos.



Sabia-se que este jogo em Amsterdão tinha condições para acabar favorável à equipa holandesa: o resultado obtido em Lisboa garantia alguma margem de segurança, e as últimas exibições e resultados do Benfica pareciam não augurar nada de bom.

Nem sequer se tinha em conta o facto de o campeão dos Países Baixos também estar a passar por um notório abaixamento do rendimento que havia conseguido na fase mais fulgurante da temporada, com dificuldades no seu próprio campeonato, tal como o resultado e o jogo da última jornada do seu campeonato confirmaram deixando à vista problemas que poderiam vir a ter também reflexo na Liga dos Campeões.

A vitória e a qualificação do Sport Lisboa e Benfica foi, apesar de tudo isto, conseguida com muito mérito e justiça indiscutível. Soube colocar em campo argumentos que o seu adversário nunca foi capaz de contrariar.

O quinhão maior desta vitória de ontem à noite assenta, sobretudo, na regularidade e acerto do seu sector defensivo, não dando veleidades a nenhum dos criativos jogadores holandeses, que só muito raramente conseguiram chegar à baliza portuguesa, onde o seu guarda-redes nem sequer foi chamado a trabalho complicado e intenso.

A seguir, nos quartos-definal, o crivo vai apertar ainda mais. Naturalmente.

Apurados estão já o Benfica, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid e Liverpool, aos quais se poderão juntar Juventus e Chelsea, se tudo correr como se prevê nos jogos que vão disputar nesta quarta-feira, qualquer deles um adversário muito difícil para a formação de Nelson Veríssimo.