Carestia de golos

Uma das notas mais salientes da jornada que se realizou no último fim de semana e ontem à noite, foi a escassa produção dos goleadores das dezoito equipas portuguesas participantes, com exceção daqueles que vestiram de azul e branco, os do Futebol Clube do Porto.

Treze golos ao todo distribuídos por uma dúzia e meia de clubes equivale a que nem sequer foi possível chegar a um golo por equipa, o que transmite uma má imagem para aqueles que seguem cada partida sempre à espera desse momento extasiante, que agita milhares de espectadores espalhados pelas bancadas.

Até este momento, em 26 jornadas foram marcados 619, o que faz subir a média de cerca de 24 golos por cada uma. Já em relação à totalidade de jogos realizados, 208, a média desce para 2,98 em cada um.

Portanto, e resumindo, a produção do nosso campeonato é escassa, destacando-se o goleador Darwin que leva vinte golos marcados em 22 desafios em que tomou parte.

Também vem a propósito este assunto no dia em que o Benfica vai disputar com os holandeses do Ajax a presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões Europeus.

Depois de ter consentido um empate a dois golos no estádio da Luz há cerca de quinze dias, os escolhidos por Nelson Veríssimo não têm à sua espera uma tarefa fácil.

A equipa de Amsterdão é a mais realizadora do seu campeonato interno com 77 golos marcados e apenas onze sofridos, também em 26 jornadas. O Benfica, por seu lado, tem 66 golos alcançados contra 24 sofridos. Sobretudo no que toca aos sistemas defensivos de ambas as equipas, a diferença é assinalável a favor do conjunto da cidade das tulipas.

O que se espera e deseja é que os encarnados tenham capacidade para levarem a melhor sobre o adversário difícil que vão ter pela frente, com a consciência de que a tarefa os espera não encerra muitas facilidades.