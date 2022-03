Benfica continua irreconhecível

E nesses nove desafios, em 27 pontos possíveis a equipa encarnada conseguiu conquistar apenas 18, o que representa uma muito deficitária percentagem para um clube que tem sempre muita responsabilidade e deveria ter, igualmente, muitas ambições.



Para tornar este quadro ainda mais cinzento deve-se acrescentar que na segunda volta, e nos tais nove desafios disputados até agora, o Benfica não defrontou nem um só adversário considerado de grande dimensão, à exceção do Vitória de Guimarães que, no entanto, também não está a passar por uma temporada digna dos seus pergaminhos.

Na última ronda, o Benfica cedeu novo empate na Luz, desta vez frente à determinada formação do Vizela. Os lisboetas têm aproveitado para se queixar da arbitragem, e com alguma razão, temos de reconhecer, mas a grande maioria das opiniões centram-se, sobretudo, no mau desempenho dos comandados de Nelson Veríssimo, em mais um jogo em que a sua produção ficou a desejar.

A 12 pontos do FC Porto, e quando ficam oito jornadas por disputar, falar no título é um entretenimento sem sentido, uma miragem.

E relativamente ao segundo lugar, e consequente acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o jogo de hoje do Sporting, em Moreira de Cónegos, vai certamente ajudar a clarificar essa situação. Mas, pelo que se tem visto, o Benfica parece ter mais razões para começar a pensar seriamente em se organizar para a próxima temporada.

Logo à noite, frente ao Moreirense, os leões têm tarefa difícil, ainda que Rúben Amorim já tenha à disposição toda a sua artilharia.