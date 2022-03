Saldo quase positivo

Se se tratasse de jogos do nosso campeonato estaríamos aqui a escrever que o saldo dos dois desafios realizados ontem à noite na Europa do futebol não se podia considerar positivo.

A derrota do Futebol Clube do Porto frente aos franceses do Lyon não era de todo esperada, acrescentando-se agora que a recuperação no jogo da segunda mão em território francês é perfeitamente possível.

Já o empate do Sporting Clube de Portugal em terras de sua majestade, pelo seu inesperado, tem claro sabor a vitória.

Claro que se trata somente de um prémio de consolação que não passa disso, porque os leões, apesar de uma noite para recordar, acabou eliminado da Liga dos Campeões, sentença de resto já proferida em Lisboa no primeiro jogo, do qual saíram pesadamente derrotados.

A atuação do campeão português no estádio do Manchester City e o resultado daí decorrente confirmam que o erro principal para a eliminação assentou, sobretudo, na estratégia escolhida em Lisboa, completamente diferente daquela que o treinador do Sporting adotou na Inglaterra, e que esteve na base de um agradável desfecho, do qual os leões retiraram um agradável proveito financeiro, e o futebol português mais um ponto para a sua classificação europeia de clubes.

Voltando ao FCPorto é justo dizer que o técnico da formação lyonesa estudou perfeitamente a equipa dos dragões e foi capaz de contrariar a superioridade que a equipa de Conceição tem por hábito exibir em competições nacionais.

Pergunta-se agora se a eliminatória ainda está ao alcance dos portistas.

Claro que está, pese embora as dificuldades que vão encontrar no desafio da próxima semana frente à equipa de Anthony Lopes, que saiu do Dragão com a confortável vantagem de uma vitória.

Aquilo que o Lyon conseguiu na Invicta, podem os portugueses também alcançar em terreno alheio.

Hoje, também contra uma equipa francesa, o Mónaco, veremos em ação o Sporting de Braga, do qual se espera uma boa exibição e um resultado a condizer, na linha de continuidade daquilo que a equipa minhota tem vindo a produzir.