Depois de ter perdido no seu estádio por uma diferença considerável -5/0-, as perspetivas para o campeão português não são nada favoráveis. Estamos, portanto, perante uma situação em que não há volta a dar, pese embora o facto de o conjunto inglês se apresentar sem alguns dos seus melhores jogadores.

Aliás, os leões também padecem do mesmo mal, pois Rúben Amorim também está sujeito a uma considerável lista de ausências, que o impedem de entrar em campo com aquela que é habitualmente a sua melhor formação.

O Manchester City-Sporting desta quarta-feira não é, pois, um jogo suscetível de despertar grande espectativa, esperando-se somente que possamos assistir a um bom espetáculo, em que todos os protagonistas se entreguem com as suas melhores capacidades.

O resultado, depois, poderá até nem vir a tornar-se no mais relevante.

Ao contrário, em jogo da Liga Europa, o Futebol Clube do Porto recebe no seu estádio, ao fim da tarde de hoje, a equipa francesa do Lyon, e pode reclamar para si a maior dose de favoritismo.

Num tempo em que o Lyon já não possui a mesma qualidade de escassos anos anteriores, os dragões partem para esta eliminatória com legítimas ambições, embora se torne necessário que, em casa, garantam já um resultado que fique a garantir alguma tranquilidade.

No conjunto dos dois jogos, com a segunda mão a realizar em França, poderemos ficar todos com uma ideia mais segura acerca das possibilidades de a equipa portuguesa poder justificar legítima candidatura ao triunfo final nesta competição uefeira.