Jornada sem sobressaltos

Com maior ou menor dificuldade, águias, leões e dragões, alcançaram resultados positivos pelo que, na tabela classificativa, nada se alterou numa altura em que restam nove páginas para rasgar o calendário.



Começámos no sábado com o Benfica em Portimão, onde não passou pelas dificuldades que se anteviam. É verdade que os algarvios ainda conseguiram chegar à vantagem na primeira parte do jogo, mas, no segundo tempo, a formação de Nelson Veríssimo fez vir ao de cima a sua maior capacidade e acabar por ganhar, ainda que apenas pela diferença mínima.

À noite, em dia de eleições, o Sporting reforçou a festa e, em apenas cinco minutos, levou os arouquenses ao tapete, vencendo um desafio em que nunca passou por dificuldades.

É certo que Rúben Amorim teve que chamar ao trabalho alguns dos seus pesos-pesados, mas nem isso ajudou a construir a ideia de que teria sido possível outro resultado.

Slimani, o homem da noite, um verdadeiro ponta-de-lança, recentemente chegado ao reino do leão, foi o autor dos dois golos que marcaram o triunfo.

Ontem, tarde-noite, os dragões não deixaram intacta a mobília da formação de Paços de Ferreira. Tendo chegado aos quatro golos, com o contra-peso de dois sofridos, a equipa portista passeou na Mata Real a classe que tem deixado bem à vista, numa marcha para chegar ao título, que parece cada vez mais ao seu alcance.

Falámos antes em eleições no Sporting Clube de Portugal.

É agora o momento de registar e saudar a expressiva vitória alcançada por Frederico Varandas – 86% - uma autêntica manifestação de confiança e apoio ao líder de uma equipa que tem alcançado excelentes resultados desportivos e, ao mesmo tempo, conseguido trazer o clube do leão a um tempo novo, que nada tem a ver com a nefasta governação a que foi sujeito durante quase cinco anos por dirigentes inqualificáveis, que quase o levavam à destruição.