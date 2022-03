De Tondela a Oeiras – um pequeno salto

Na cidade de Tondela, a equipa local deu ontem um passo importante, quiçá decisivo, rumo ao estádio nacional onde, no próximo mês de maio, terá lugar a final da Taça de Portugal.

O adversário dos beirões, o Clube Desportivo de Mafra, vinha de um percurso de excelência na competição ao ter eliminado o Portimonense e o Moreirense, outras duas equipas do escalão principal.

Ontem, na Beira Alta, as coisas correram ao contrário e, deste modo, a equipa de Ricardo Sousa deixou comprometidas as justificadas ambições de ir longe na segunda mais importante competição do futebol português. Porém, só no dia 19 de abril próximo se ficará com a certeza de quem será o primeiro finalista presente na festa do Jamor.

Entretanto, até lá, haverá mais campeonato nacional e competições europeias. Assim, amanhã, sábado, teremos Benfica e Sporting a entrarem em acção na 25ª jornada.

Os encarnados são os primeiros a entrar em campo para, em Portimão, defrontarem a difícil formação algarvia. Claro que o Benfica parte como favorito, também porque a qualidade do seu jogo tem vindo a melhorar nas últimas semanas, mas terá seguramente que contar com tenaz oposição do Portimonense.

O Sporting Clube de Portugal, em dia de eleições, abre as portas do estádio José Alvalade para ali receber e defrontar o Futebol Clube de Arouca, este em situação complicada na tabela, e que, por isso, não deixará de tentar incomodar uma equipa que vem traumatizada do recente jogo da Taça de Portugal. Os leões precisam dos três pontos para não fragilizar a sua posição, mas terão de contar com dificuldades.

No domingo, é a vez de o Futebol Clube do Porto se deslocar à capital do móvel onde terá pela frente o Paços de Ferreira, atualmente com 27 pontos, a meio da tabela, portanto a salvo de grandes preocupações, para já. Saindo da Invicta como favorito, o conjunto portista terá, no entanto, de se sobrepor ao eventual desgaste resultante do intenso desafio disputado a meio da semana em Lisboa.