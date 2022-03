​Via azul para o Jamor

Com o desfecho do primeiro desafio das meias-finais da Taça de Portugal, tendo o Futebol Clube do Porto vencido pela margem mínima o Sporting Clube de Portugal, ficou aberta a via azul para a equipa comandada por Sérgio Conceição que, no conjunto dos noventa minutos disputados em Alvalade, justificou a vantagem final, cimentando deste modo a ideia de que o apuramento está agora mais ao dispor da formação nortenha.



A primeira parte do clássico ficou marcada por uma lentidão excessiva, um jogo muito amarrado, com pouca qualidade em que, apesar disso, os leões poderiam ter marcado, sem que os portistas tenham chegado com perigo à baliza leonina.

Em contraste, o ritmo mais intenso do segundo tempo deu ao jogo outra vivacidade.

E a equipa anfitriã até conseguiu chegar primeiro à vantagem com excelente golo de Sarabia, mas um penalti escusado de Porro permitiu ao adversário empatar, para logo a seguir conseguir chegar à vantagem em mais um momento em que a defesa leonina esteve mal e provocou o desacerto que viria a verificar-se a seguir.

Os dragões venceram com justiça e deram um passo importante rumo à final da Taça. No entanto só no dia 20 de abril, às 16h00, no estádio do Dragão, tudo ficará decidido.

Até lá, vários outros jogos terão lugar, tanto respeitantes ao cumprimento do calendário nacional como internacional, e ambas as equipas serão chamadas a responsabilidades que, nesta altura, obrigam a pensar na conquista de objetivos de vária ordem que ainda estão ao seu alcance.