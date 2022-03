Hoje é só um jogo

Estamos a viver um tempo em que pouco apetece falar e escrever sobre futebol.

Os momentos atribulados por que passam os ucranianos dentro do seu próprio país, têm sido e continuarão a ser motivo de preocupação e revolta em todo o mundo em que a paz seja a primeira prioridade.

O ignóbil ataque da Rússia à Ucrânia, sob o comando de um louco, continua a ceifar vidas inocentes e a destruir bens que só daqui a muitos anos será possível recuperar.

Mergulhada em condenável passividade, a Europa tem assistido a esta tragédia ficando-se por meras intenções de solidariedade que muito pouco ajudam a resolver os graves problemas por que está a passar um povo que, como todos, tem direito a viver em paz.

Apesar de não estarmos resignados com tudo o que continua a passar-se na Europa de leste, hoje à noite, em Lisboa, vai realizar-se um jogo de futebol que respeita à Taça de Portugal, e que opõe dois dos maiores clubes nacionais, o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto.

O impacto e a expectativa sobre o que irá passar-se no estádio José Alvalade seriam diferentes se não estivéssemos a ser atormentados por tudo quanto está a passar-se em Kiev e outras cidades ucranianas, com as imagens que povoam incessantemente todos os canais de televisão.

Ainda assim, o calendário tem de cumprir-se.

Para além do resultado que venha a verificar-se, e que neste momento não é o mais importante, o que se espera, deseja e exige é que os protagonistas do jogo, todos os protagonistas, saibam estar à altura das suas responsabilidades, honrando o espectáculo e sendo igualmente capazes de se honrarem a si próprios.

Aguardemos para ver…