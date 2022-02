Perder e ganhar pontos

A jornada que terminou ontem à noite acarretou consigo algumas surpresas que acabam por trazer maior expectativa ao campeonato: Porto e Sporting deixaram escapar pontos que poderão vir a fazer muita falta a ambos, enquanto o Benfica, vencedor folgado e indiscutível, vê agora a sua margem de manobra menos estreita, sendo legítimo pensar que, pelo menos o segundo lugar na tabela, não é carta fora do baralho.



Com dez jornadas para disputar, o equivalente a trinta pontos, existe matéria suficiente para se poder afirmar com segurança que até ao lavar dos cestos é vindima.

No sábado, o Sporting cedeu um empate frente ao Marítimo e apenas terá de queixar-se de si próprio, sendo certo que as ausências de peso que se sentiram na equipa não justificam tudo o que de menos bom o onze de Rúben Amorim fez no estádio dos Barreiros, no Funchal.

Sofrendo muito cedo um golo com o qual não contava, a equipa desorganizou-se e protagonizou um jogo que ficou longe da imagem de marca que ofereceu durante semanas a fio. È verdade que conseguiu chegar ao empate, mas nunca foi capaz de transmitir a ideia de que teria capacidade para ir mais além. Há cansaço, há desgaste físico, está à vista, mas como o caminho a percorrer ainda é longo, fica por saber se é possível inverter o estado actual.

Ontem à noite, o Futebol Clube do Porto teve pela frente um dos mais difíceis adversários do campeonato. E nem o facto de jogar no Dragão, juntando-lhe a vantagem de ter pela frente apenas dez adversários a partir do segundo minuto, permitiram ir além de um empate inteiramente justo em face daquilo que se viu em campo.

Agora sem Luiz Diaz, tudo na equipa de Sérgio Conceição se tornou mais difícil e também mais previsível.

Deixámos para o fim a inquestionável vitória do Benfica sobre o Vitória de Guimarães.

E. sobretudo, para realçar o momento em que, em uníssono, todo o estádio da Luz se juntou ao atleta Yarenchuk, numa manifestação de grande solidariedade, que calou muito fundo ao jogador ucraniano.

Num momento em que a invasão russa assume proporções gigantescas, todos temos a obrigação de nos juntarmos ao clamor de protesto que atravessa todos os continentes

e aplaudir as medidas retaliatórias que tão condenável e cobarde acção justifica.