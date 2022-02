Porto e Braga em frente

Os jogos de ontem na Liga Europa não trouxeram surpresas: o Futebol Clube do Porto confirmou a vantagem que adregara no seu estádio há uma semana, enquanto o Sporting Clube de Braga foi capaz de reverter a desvantagem com a qual regressara do embate com Sheriff, na Moldávia.

Carlos Carvalhal, técnico dos arsenalistas, considerava-se antes isolado na sua previsão de que a equipa que comanda seria capaz de vencer na Pedreira por números que lhe permitiriam passar à eliminatória seguinte. E a sua previsão acabou por confirmar-se inteiramente.

Não foi um jogo bonito aquele a que assistimos ontem no estádio da capital minhota, mas a superioridade dos arsenalistas traduzida em dois golos não pode sofrer qualquer tipo de contestação. Apesar disso, foi necessário recorrer a prolongamento e, depois, às sempre complicadas penalidades, nas quais os bracarenses se revelaram mais competentes.

O Futebol Clube do Porto tinha, aparentemente a tarefa menos complicada. Havia ganho no Dragão, revelando capacidade superior ao seu adversário transalpino, ao qual não deu hipóteses de poder aproveitar a circunstância de jogar no estádio Olímpico, na cidade eterna.

Depois do empate do Benfica, de igual resultado dos portistas e da vitória arsenalista, beneficiou também a posição das equipas portuguesas no ranking da UEFA, onde temos a Holanda na nossa perseguição.

No entanto, a pontuação atual não permite sonhos excessivos, porque os nossos adversários mais diretos não dão tréguas, e tudo têm feito para impedir que o futebol português assuma posição mais relevante, e a partir daí continuar a garantir três equipas na Liga dos Campeões Europeus.