Oportunidade aproveitada

Escrevíamos ontem, nesta mesma página, que se tratava de uma oportunidade soberana para o Benfica ser capaz de fazer um bom jogo com o Ajax e, se possível, alcançar também um resultado positivo.

E essa oportunidade foi aproveitada, pode-se agora dizer.

De facto, parecendo ter afastado alguns demónios que enxameavam o Estádio da Luz, a equipa comandada por Nelson Veríssimo conseguiu levar ao rubro os 50 mil adeptos que ali se deslocaram e adiar para 15 de março próximo a decisão da eliminatória da Liga dos Campeões.

É verdade que não se afigura fácil a tarefa dos benfiquistas, por um conjunto de razões indiscutíveis: face à qualidade da formação holandesa do Ajax e à vantagem de jogar em Amsterdão, onde já não estarão os mesmos apoiantes de ontem à noite, o empate conseguido pelo emblema da águia pode acabar por se tornar insuficiente.

Seja como for, o mais importante é que o apuramento para os quartos de final ficou em aberto, e de um jogo de futebol tudo é sempre possível esperar.

Muitos dos que estiveram no estádio benfiquista, a que se juntaram aqueles que seguiram o jogo através dos diversos canais informativos, ter-se-ão perguntado, acabado o desafio, por onde tem andado que todos vimos, sobretudo na segunda parte. É que comparando, por exemplo, com o mesmo período do jogo anterior, no Estádio do Bessa, a nossa compreensão não consegue penetrar neste estranho mundo da bola.

Esperemos então mais alguns dias para se ficar a conhecer o desfecho de Amsterdão no próximo dia 15 de março.

E, até lá, frente ao Vitória de Guimarães, Portimonense e Vizela, veremos que Benfica vai continuar a desfilar perante os olhos de todos.