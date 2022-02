O Sport Lisboa e Benfica reata hoje a sua participação na Liga dos Campeões Europeus.



A viver uma época em que quase tudo tem corrido mal, esta é uma oportunidade soberana que se depara a um clube de imenso prestígio internacional, embora haja que considerar-se que o adversário que terá pela frente é, neste momento, um dos mais difíceis da mais laureada competição europeia.

Já eliminado da Taça de Portugal, também afastado da Taça da Liga, e com o campeonato claramente comprometido, o popular clube da Luz atravessa, como se os aspectos desportivos já não bastassem, outra imensa crise interna e externa, mantendo-se permanentemente no centro de um furacão que grassa há largo tempo.

Há um reconhecimento indiscutível, inclusive a nível da própria família benfiquista, segundo o qual é urgente sair desta crise. Só que o aparecimento quase constante de problemas de vária ordem não têm permitido atingir-se esse estado de pacificação tão urgente quanto necessário.

O futebol praticado pela equipa principal do Sport Lisboa e Benfica tem andado aos ziguezagues. E quando por vezes renasce a esperança, com uma exibição animadora e a condizer com o valor da equipa e do plantel, logo vem a seguir mais um mau resultado e uma também má exibição. O último jogo com o Boavista é o mais recente exemplo dessa inconstância.

E aí se encontra a grande razão para o distanciamento daqueles que o antecedem na classificação na primeira Liga, doze e seis pontos, respectivamente, nesta altura praticamente impossíveis de recuperar, especialmente no primeiro caso.

Por tudo isto, o jogo desta noite, com o Ajax, no estádio da Luz assume importância transcendental. Um resultado positivo pode ajudar a alimentar a esperança de seguir em frente, ao passo que o contrário passará a constituir motivo suficiente para o clube encarnado se concentre em exclusivo na próxima temporada.

E, claro, com todas as demais consequências daí advenientes.