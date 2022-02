Cada vez mais distante da frente

Não conseguindo melhor do que um empate na sua deslocação ao estádio do Bessa, o Benfica voltou a atrasar-se na corrida final do campeonato, ficando a uma distância assinalável de 12 pontos e dez do Sporting, o que, cada vez mais, lhe retira a possibilidade de aceder diretamente à próxima edição da Liga dos Campeões Europeus.

A par do drama que vive face a uma visível instabilidade interna e do sofrível comportamento da equipa principal em todas as competições em que participou e ainda participa, o grémio encarnado debate-se igualmente com esse drama financeiro que, a confirmar-se, só contribuirá para um maior desassossego interno e externo.

Na sexta-feira voltámos a ver em ação uma equipa bipolar: a uma primeira parte do jogo com o Boavista, que terminou a vencer por dois-a-zero, e uma exibição prometedora, deparámos com um segundo tempo confrangedor, a valer zero, em que a equipa de Nelson Veríssimo não adregou acercar-se da baliza dos panteras uma só vez para poder criar algum perigo.

As noites sem sono regressaram, assim, ao seio da família benfiquista, e as preocupações com o futuro atingem uma nova dimensão.

Indiferentes ao que se passa na Luz, os mais diretos competidores do Benfica cumpriram as suas obrigações e venceram os adversários deste domingo.

O Sporting chegou a uma vitória mais fácil sobre o Estoril Praia, recebida entusiasticamente pelo seu público afeto, enquanto os dragões também venceram em Moreira de Cónegos embora com maiores dificuldades e sem terem chegado a uma exibição de grande qualidade.

Aliás, na ponta final do jogo, o Moreirense esteve mesmo à beira de poder chegar ao empate. No entanto, a vitória dos dragões não pode sofrer qualquer contestação.

A 11 jornadas do termo do campeonato tudo continua em aberto, porque a ambos se deparam dificuldades que não será fácil de ultrapassar.