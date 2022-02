Virar a página

Depois do desastre de Alvalade, mesmo ainda por conhecer as possíveis consequências que o embate com o Manchester City possa vir a ter na equipa comandada por Rúben Amorim, vira-se a página nesta quinta-feira para abrir alas ao play-off da Liga Europa, onde o futebol português está representado pelo Futebol Clube do Porto e pelo Sporting Clube de Braga.

A primeira tarefa do dia cabe aos minhotos que esta tarde, na Moldávia, vão ter pela frente o FC Sheriff que foi a primeira equipa sensação no começo desta temporada, quando veio ao Santiago Barnabéu vencer o Real Madrid por 2-1, na sua estreia em competições europeias da Uefa.

Nessa altura a Europa do futebol espantou-se, e muitos perguntaram mesmo que clube era o Sheriff, até aí completamente desconhecido de todas as parangonas da imprensa mundial.

Pois é esse o adversário que hoje cabe defrontar aos minhotos do Sporting de Braga num jogo que se antevê difícil para a equipa portuguesa. Ver-se-à até que ponto os comandados de Carlos Carvalhal vão ser capazes de acautelar um resultado que lhes permita aguardar com alguma tranquilidade o desafio da segunda mão.

Mais importante, sem dúvida, é o jogo da noite, no estádio do Dragão, cenário que volta a abrir as portas para receber a formação italiana da Lázio.

Os dragões partem para este desafio como favorito, tendo em conta a valia atual das duas equipas em confronto.

Os romanos passam por algumas dificuldades, estão atualmente na sexta posição da Série A, distanciados do comandante AC Milan por treze pontos, um ponto à frente da outra equipa da capital transalpina, comandada por José Mourinho.

Os dragões têm condições para adregarem um resultado que lhes permita chegar a Roma e ali impor a sua classe, passando tranquilamente à fase seguinte da Liga Europa.