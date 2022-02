Público, o melhor da noite

A presença massiva de público no estádio José Alvalade –cerca de 49 mil espectadores- tornou-se na nota dominante da noite desastrosa que o clube viveu na sua própria casa.

Ninguém tinha dúvidas no Sporting, a começar nos jogadores e no seu treinador, que o Manchester City tem, a longa distância, muito melhor equipa que a do campeão português. E, a partir dessa premissa, não era possível elaborar previsões que pudessem apontar para um resultado positivo dos leões.

E isso começou cedo a constatar-se, quando logo aos sete minutos, o actual líder do campeonato da Inglaterra marcou o primeiro golo da noite.

Os leões até haviam entrado bem no jogo, mas a partir desse momento temporão começou a radicar-se a ideia de que tudo iria correr mal para a formação lisboeta.

Depois, com o andar do tempo e do marcador, passou a ser mais importante chegar rapidamente ao fim para afastar o pesadelo.

A perder por 4 a zero ao intervalo, o Sporting ainda consentiu mais um golo na segunda parte fixando-se aí score que deu por encerrada a eliminatória.

Ainda na primária, quando o adversário já anda na universidade, como reconheceu antes do jogo o técnico Rúben Amorim, o Sporting só pode ter aproveitado esta eliminatória para crescer e ganhar balanço.

Em março se verá o que espera os leões no outro desafio de Manchester, com a certeza de que mesmo sabendo-se eliminado, o campeão português não pode atirar a toalha ao chão.