​Simplesmente deplorável

Não há muito mais para dizer e escrever sobre os deploráveis acontecimentos que chegaram a todo o mundo na passada sexta-feira à noite, após o clássico que era aguardado com enorme expectativa, mas que acabou por defraudar todos quantos aguardavam por um espetáculo de qualidade.



E não há aqui a possibilidade de fazer exclusões.

Todos são responsáveis, embora uns mais do que outros, muitos dos que estiveram dentro do campo, como aqueles que, estando fora, também tiveram atuação perversa, por mais esta página negra que resolveram escrever na história do futebol português, e reforça a má imagem que o mesmo já tem há muito tempo em todo o lado.

Entretanto, o silêncio dos responsáveis continua a ser de ouro.

Aqueles que por norma aproveitam os sucessos do desporto português para virem a terreiro e deglutirem o quinhão que entendem pertencer-lhes, já se deveriam ter pronunciado acerca daquele espetáculo do estádio do Dragão que nos envergonhou a todos. Ainda estão a tempo de fazê-lo.

Sabendo como funciona a justiça desportiva em Portugal não se espera que antes de 2050, digo bem, dois mil e cinquenta, sejam desencadeadas sobre os infratores as mais severas penas que os seus comportamentos moralmente inaceitáveis justificam.

Depois de tudo o que vimos na sexta-feira à noite, o jogo e suas consequências passaram para segundo plano, restando apenas recordar que as mesmas equipas voltarão a defrontar-se em tempos muito chegados, em jogos da Taça de Portugal, que esperamos não venham a ter lugar no mesmo terceiro mundo em que se realizou aquele que fez sobrar para todos nós recordações tão perversas.