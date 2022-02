Está aí a hora da verdade

Lembro-me de um dia ter falado com Marinho Peres, enquanto treinador do Sporting Clube de Portugal, algumas horas antes da realização de um jogo de grande importância tentando saber qual era o seu estado de espírito de todos os seus jogadores.

A resposta do então técnico leonino, um dos mais agradáveis que passaram pelo futebol português, foi muito simples e ainda mais direta: “meu caro, tudo o que tinha ser dito quanto ao jogo, está dito, tudo quanto tinha de ser feito, está feito.

Resposta singela, sem mais delongas, que nos chamou à realidade. De facto, a partir dali, havia tão somente que esperar pelo decorrer da partida e pelo seu resultado final.

Estamos, neste momento, numa situação semelhante em relação ao clássico Porto-Sporting, que nesta sexta-feira será disputado no estádio do Dragão a contar para a jornada 22 do nosso campeonato principal.

Também por isso, tanto Sérgio Conceição como Rúben Amorim não foram além de palavras de circunstância nas conferências de imprensa de ontem que, por serem obrigatórias, raramente comportam novidades arrebatadoras.

Um clássico como o desta noite é sempre uma caixinha de surpresas. E, por mais bem preparado que tenha sido, e foi seguramente, por parte dos dois treinadores, o que vier a verificar-se fica apenas dependente do que cada uma das equipas seja capaz de jogar, interpretando as ideias de que os dirige e orienta.

É essa uma das razões pela qual hoje volta a não haver favoritos. Há sim, de um lado e do outro, quem deseje a vitória para dar lastro às suas conveniências, mas, se não for capaz de trabalhar por ela, tudo se esvairá como o fumo, ou como a onda que se desmancha na areia.

Resta desejar que tenhamos um jogo que acrescente prestígio, dignificado pelo comportamento dos jogadores em campo, com uma arbitragem sem casos, não influenciadora do resultado final, e que, para completar o ramalhete, e um público respeitador que saiba aceitar os factos, sabendo que, para o bem ou para o mal, é irreversível o desfecho que vier a verificar-se.

Um bom jogo e uma noite bem passada, é o que se deseja a todos.