O clássico em lume brando

A pouco mais de quarenta e oito horas do grande clássico do Dragão, desta vez mais entusiasmante por razões bem conhecidas, metem-se pelo caminho outros temas que não passam ao lado da opinião pública.

A saída intempestiva de Pizzi, do Benfica, a caminho de um clube que pouca gente conhece é um deles.

A campanha demolidora que se gerou à volta do jogador transmontano acabou por levar a um desfecho que não causa grande surpresa, depois de diversas polémicas em que o ex-benfiquista subiu a primeiro plano.

Tudo começou com a débil relação com Jorge Jesus, para continuar com a sua não utilização nos principais jogos com a camisola encarnada, até uma saída que, apesar de por empréstimo, não terá retorno, após o calvário turco de Pizzi.

Outro registo importante tem a ver com mais uma vitória do treinador Abel Ferreira numa carreira verdadeiramente incandescente que parece estar muito longe do fim.

É verdade que ao Palmeiras falta ainda um jogo para poder sagrar-se campeão do mundo de clubes, mas o facto de Abel ter conquistado por duas vezes a Libertadores, e agora assegurar a final do mundial faz de dele um ídolo que a torcida paulista do verdão venera e adora.

Entretanto, as dúvidas que estão instaladas à volta do Porto-Sporting de sexta-feira, continuam a dar azo às mais desencontradas notícias.

Lesões e opções, de um lado e de outro, alimentam os principais espaços da nossa comunicação.

Do lado dos dragões estamos por saber, em definitivo, se Diogo Costa vai ser ou não o guarda-redes titular, enquanto nos leões persiste a dúvida sobre a utilização de Pedro Gonçalves.

A substituição de Porro na defesa leonina é também um assunto que vai provocar ao técnico dos leões algumas dores de cabeça até daqui por quarenta e oito horas.

Com estádio a abarrotar como se espera, estamos à porta de mais um grande acontecimento nacional, que não precisa de achas para uma fogueira que não se deseja, e que só pode ser alimentada por intervenções desajustadas e inconvenientes.