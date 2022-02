Jornada sem sobressaltos, como se previa

Uma mão cheia de empates poderá ser a nota mais dominante de uma jornada em que os três grandes não enfrentaram grandes problemas, como aliás se previa.

Mas não obstante esta circunstância, a verdade é que a classificação das equipas na tabela continua a suscitar um vasto leque de interrogações, que só deverão desfeitas lá mais para a frente.

Começando pelo fim, pode dizer-se que continua a haver enorme indefinição relativamente aos lugares que ocupam as equipas mais aflitas, estando ainda longe de se saber como ficará ordenada a grelha final.

Por agora, apenas o Belenenses SAD mantém um comportamento que não augura tempos muito tranquilos, porque depois há um lote de equipas, a partir do meio da tabela para baixo, que vão ter de lutar muito para, nas 13 jornadas que faltam, conseguirem assegurar a sua sobrevivência.

No topo da classificação há também ainda muitas dúvidas para esclarecer.

Só que, a jornada que se segue e começa já na noite da próxima sexta-feira, é suscetível de dissipar essas dúvidas que por ora de mantêm, e que os desafios do fim-de-semana não chutaram para canto.

Os leões sentiram algumas dificuldades, mas acabaram por ficar como os vencedores incontestáveis do Famalicão, Porto e Benfica tiveram menos problemas para ultrapassar frente ao Arouca e ao Tondela.

A seguir, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal vão ocupar o grande espaço mediático daqui por quatro dias.

Defrontam-se no estádio do Dragão e, até lá, não deixará de ser aberto um intervalo para o debate, com informações e notícias verdadeiras e falsas à mistura, tudo para emprestar grandes condimentos a um jogo sobre o qual deveria haver justificadas cautelas.