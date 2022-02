Forte expectativa? Só para a semana…

Na jornada 21, que principia amanhã à tarde, o Futebol Clube do Porto desloca-se a Arouca, o Sporting Clube de Portugal joga no estádio José Alvalade com o Famalicão, o Sport Lisboa e Benfica seguirá para Tondela na segunda-feira, já depois de conhecidos os resultados dos seus rivais, que vão entrar em ação no domingo.

Perante este quadro, poder-se-á dizer que o panorama não se afigura complicado para nenhum deles, isto se o futebol não nos pregar partidas iguais a muitas outras a que já vamos estando habituados. As três equipas que vão defrontar os grandes ocupam presentemente lugares pouco confortáveis na tabela, não se afigurando como muito possível que possam causar embaraços a qualquer deles.

No entanto, é bom, sobretudo, não perder de vista a situação que se vive no ninho da águia, e que conheceu o seu apogeu anteontem após o jogo em que os encarnados foram inapelavelmente batidos pela sensacional equipa do Gil Vicente.

É que se a paz não volta àquela casa, o estado em que a mesma se encontra poderá degradar-se ainda mais.

Rui Costa tem entre mãos problemas graves e muito difíceis para resolver, porque é evidente que o seu discurso no pós desafio de quarta-feira tem forçosamente de ter consequências, sob pena de ficar comprometido o futuro de tão prestigiada coletividade.

Há cada vez mais vozes a levantarem-se contra jogadores, e os seus nomes são citados abertamente, o que não deixa de acentuar o mau estado entre um grupo que tem pesadas responsabilidades em tudo quanto está a acontecer.

Passada esta jornada, e sejam quais forem os resultados que venham a verificar-se, as atenções viram-se para a ronda seguinte, onde teremos o Porto-Sporting, que poderá vir a transformar-se na chave do campeonato.

Aguardemos, pois, porque já não falta muito tempo.