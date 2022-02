No pós-fecho do mercado

Sporting e Benfica regressam, depois de uma intensa final da Taça da Liga, havendo a ideia de que as dificuldades que poderão vir a enfrentar poderão ser de teor diferente.

Nocauteado em Leiria pelo seu eterno rival, o Benfica vai ter pela frente uma equipa muito bem organizada, neste momento em posição europeia, a conseguir bons resultados mercê de boas exibições, com um ataque realizador, e com uma das defesas mais eficazes entre os dezoito participantes, com apenas 21 golos sofridos.

O quinto lugar dos gilistas, à frente do Vitória de Guimarães e Estoril Praia, entre outros, é o garante de um conjunto capaz, a que o seu treinador empresta um cunho de equipa contundente, nunca remetida a propósitos defensivos, e altamente moralizada nesta altura em que estamos a entrar no último terço do calendário.

Já em plena noite, no estádio nacional, teremos um derby que há muito deixou de fazer rufar os tambores devido a circunstâncias que não vem para o caso rebuscar e analisar.

O Belenenses SAD ocupa neste momento o último lugar da classificação, uma situação que é cada vez mais preocupante e, se não melhorar, com a descida de divisão à vista.

Já a cinco pontos da linha de água, a equipa lisboeta continua a acumular dificuldades, prevendo-se que não seja hoje da recuperação

O Sporting ganhou novo fôlego com a vitória na Taça da Liga, para alguns dos seus jogadores poderá estar a terminar o tempo da obscuridade, e os dois reforços de inverno vão certamente significar o acrescentar de mais-valias de que Rúben Amorim necessitava.