Por obra e arte da remontada

Em toda a equipa do Sporting assenta o mérito de ter conquistado pela quarta vez a Taça da Liga. No entanto, há dois espanhóis que se constituíram como as principais figuras do desequilíbrio que ficou patente em todos os noventa minutos da final disputada no estádio municipal de Leiria, e na qual foram intervenientes os dois mais antigos rivais do futebol português.



Ainda que vencendo apenas pela diferença mínima, a formação leonina deu sempre mostras de estar mais qualificada para chegar ao triunfo final.

Entrou melhor no jogo, mais determinada e mais agressiva, e nem aquele excelente golo de Everton, aos 23 minutos, contra a corrente, lançou sobre dúvidas quanto à melhor qualidade do onze que estava em campo.

Como se recorda, esta foi, aliás, a única vez que a águia voou até à baliza de Adan durante a primeira parte, ajudando assim a reforçar a ideia de que, num momento qualquer, o leão seria capaz de lançar as garras e estraçalhar a sua presa.

E esse sinal foi ainda mais reforçado após os jogadores terem gozado o intervalo regulamentar de quinze minutos. É que, logo ao minuto quatro da segunda parte, a eficácia de Gonçalo Inácio deu o mote para a reviravolta que já se esperava, ganhando ainda mais força a ideia de que o melhor para a equipa leonina ainda estava para aparecer.

Tardou, mas chegou ao minuto setenta e oito, por obra e arte de dois espanhóis de reconhecida qualidade, que consumaram a “remontada” num lance que haveria de tornar-se no momento altos da noite, e confirmou a classe de Porro e de Sarabia, duas pedras mestras do sucesso que conduziu à vitória final.

Em resumo: o Sporting foi muito melhor durante todo o jogo, com o contributo de jogadores de elevado nível e, também, de um treinador que cada vez se afirma na sua qualidade como técnico e como gestor.

Este jogo e esta vitória podem também ter representado a ressurreição de um projecto que parecia estar a claudicar depois de uma mão cheia de jogos pouco conseguidos.

Já o Benfica terá encontrado na derrota de Leiria novos e fartos motivos de reflexão.

O momento é mau, mas o futuro, tanto imediato como a médio prazo, encerra razões para justificada preocupação dos adeptos e, principalmente, dos seus responsáveis.