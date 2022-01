​Braga por um canudo

Vem aí mais uma edição da Final Four da Taça da Liga, depois de os dois principais favoritos à conquista do troféu terem realizado jogos pouco convincentes na jornada que a antecedeu.



É verdade que os resultados foram diferentes, -o Sporting perdeu, o Benfica ganhou-, mas as exibições de ambos deixaram motivos de preocupação desobra aos seus apaniguados.

Na sexta-feira, o Benfica deslocou-se a Arouca, onde terá realizado a sua pior exibição desta temporada. A equipa, agora sob o comando de Nelson Veríssimo, voltou a deixar bem à vista um futebol de baixa qualidade, sem intensidade, e com vários dos seus elementos a reforçarem uma ideia, já quase gasta, segundo a qual a sua entrega ao jogo merece muitos reparos.

Reconhecendo o baixo nível evidenciado pela sua formação, o novo técnico encarnado preferiu salientar o facto, sempre importante, de ter conquistado três pontos, mercê de dois golos em lances de bola parada, sem, no entanto, pôr de lado a sua preocupação pelo estado em que a equipa se encontra.

Em Alvalade, no dia seguinte, o Sporting sentiu o peso da derrota frente ao Sporting de Braga, depois de largos meses de invencibilidade no seu próprio reduto, e após um jogo em que esteve longe de produzir o melhor para poder vencer.

No primeiro tempo a atuação dos leões ainda mereceu aplauso consensual, mas a segunda parte da equipa de Rúben Amorim foi um chorrilho de mal jogar, com o nervosismo a afetar o onze, depois de ter consentido o empate aos 52 minutos.

Incapaz de elevar a contagem, tampouco de a segurar, a equipa lisboeta confirmou problemas e dificuldades que já deixara à vista nos jogos com o Santa Clara, o Vizela e até, antes, com o Portimonense, sobretudo em consequência do menor acerto do seu sector defensivo, aquele que até então tinha dado melhores garantias.

Duas derrotas em três jogos fazem certamente soar os alarmes em Alvalade. É que, agora, a distância para o FC Porto subiu para seis pontos, enquanto a vantagem sobre o Benfica encurtou para somente três.

E um novo desafio com os dragões já não está muito distante no tempo, na segunda semana de fevereiro.