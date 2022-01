Nos leões, a primeira candidatura

Frederico Varandas, atual presidente do Sporting Clube de Portugal, anunciou na segunda-feira a sua candidatura a um segundo mandato à frente da prestigiada coletividade leonina.



Não se pode falar de surpresa em relação a esta tomada de posição de Frederico Varandas, dado que há muito tempo que esta possibilidade vinha sendo aventada em diversos quadrantes, até para além dos círculos onde, por hábito, se noticia e debate tudo sobre o clube leonino.

Para além disso, da conversa tida perante as câmaras da CNN não saíram novidades de maior.

O futebol foi sem dúvida tema relevante, o que se percebe por inteiro, dada a maré alta que a sua equipa principal atravessa nas diversas provas nacionais e internacionais em que prossegue empenhada.

A contratação de Rúben Amorim e os proveitos advindos da mesma não passaram também ao lado da conversa, certamente porque o principal dirigente leonino entendeu ser esta a melhor oportunidade para rejeitar algumas ideias que já se passearam por diversas vezes no nosso universo futebolístico.

Das relações com outros clubes pouco foi dito, sendo mais relevante a reafirmação do conceito que Varandas expendeu já há muito tempo em relação ao presidente do Futebol Clube do Porto, distanciando-se de factos ocorridos num tempo em que o futebol passou por momentos de grande agitação.

Faltaram na conversa de cerca de uma hora alguns temas quentes que os adeptos e sócios do Sporting gostariam de ver abordados, sobretudo a situação financeira do clube, e a forma como vão ser resolvidas algumas questões prementes nesse domínio, tendo em conta que a pressão da dívida do clube não se esbate com os bons resultados alcançados pela equipa de futebol nem pelos muitos títulos conquistados pelas outras modalidades.

Para além de outras questões também mais quentes, faltou no diálogo um capítulo dedicado à relação com os sócios e, particularmente, com as claques, com algumas das quais o Presidente leonino mantém há alguns anos um distanciamento crítico que, no entanto, tem sido aplaudido pelos mais diversos quadrantes.

No meio de tudo isto há uma verdade, quanto a nós, inquestionável. Com Frederico Varandas, o Sporting renasceu, o espírito de vitória voltou a instalar-se no clube, a serenidade e tranquilidade tornaram a sua vida mais próxima da normalidade.

Ver-se-à, a seguir, se irão aparecer mais candidatos ao próximo mandato, o que, pelas notícias que correm, é mais do que provável.

Se assim for, não deixarão de ser programados os necessários debates para deste modo se clarificarem as dúvidas que possam existir em relação às mais diversas matérias.