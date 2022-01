Confirmou-se o inevitável

Falta ainda o Portimonense-Mafra, a jogar nesta quinta-feira, sendo muito provável que os algarvios não venham a desperdiçar a oportunidade/possibilidade de vir a estar no estádio do Jamor no próximo mês de maio, a que também é candidato o Tondela, ontem qualificado em Vila do Conde, onde derrotou o Rio Ave.

Na terça-feira, o Sporting desembaraçou-se da esforçada equipa do Leça, tendo chegado a um resultado que acabou por ser consentâneo com aquilo que se passou no estádio da Mata Real em Paços de Ferreira, ou seja, superioridade normal dos leões.

Ontem à noite, em Vizela, o Futebol Clube do Porto cumpriu também a sua obrigação, acabando por garantir o apuramento após um embate em que a equipa visitada, mesmo em condições sanitárias adversas, foi capaz de dar ainda mais brilho à qualificação portista.

Numa das meias-finais temos, assim, já garantidos mais dois confrontos entre leões e dragões, o que empresta à competição ainda maior entusiasmo e expectativa.

Nos primeiros dias de março 1, 2 ou 3, jogar-se-à, em Alvalade, a primeira mão.

Depois, apenas em 19,20 ou 21 de abril, se desenrolará o jogo de retribuição no estádio do Dragão.

Será assim, a décima vez que as duas equipas se enfrentam para decidir qual delas garante lugar no estádio nacional.

Cumpriu-se assim a previsão, pelo que teremos dois clássicos nos tempos mais próximos aos quais se pode desde já acrescentar um outro, integrado na quinta jornada do campeonato cuja realização está prevista para meados de fevereiro, em que os leões voltarão a deslocar-se à cidade invicta. Uma fartura!!!

Portanto, veem aí tempos muitos interessantes no que respeita ao nosso futebol, sendo ainda oportuno recordar os vários desafios das competições europeias, com Sporting, Porto, Benfica e Sporting de Braga a serem de novo chamados a capítulo, já no próximo mês de Fevereiro.