Jogar contra a pandemia

Como em muitos outros casos são, no entanto, os clubes grandes do nosso futebol aqueles que dão lugar às mais destacadas parangonas, fazendo referência à forma como têm sido afetados.



Para o fim-de-semana que temos à porta o problema volta a colocar-se com a maior acuidade uma vez que o vírus tem feito sentir o seu efeito nos últimos dias em alguns clubes.

O Benfica, por exemplo, está a ser neste momento o mais atingido, dado que ainda ontem mais dois nomes, Vlachodimos e Meité, vieram juntar-se aos de Pizzi, Yarenchuck, Radonijc e Svilar provocando deste modo um rombo considerável no plantel encarnados.

Alias, já no ano passado, mais ou menos por esta altura, o plantel encarnado estivera em situação idêntica, o que levou na altura, como nos lembramos, a que Jorge Jesus encontrasse nessa circunstância justificação para os maus resultados que então assolavam a equipa.

Estamos, neste início de ano, em mais um momento desagradável.

O Benfica recebe no domingo no estádio da Luz a equipa do Paços de Ferreira não podendo fazer alinhar qualquer um daqueles jogadores e, mais, contando apenas com um guarda-redes para enfrentar esse desafio, o que obrigou Nelson Veríssimo a recorrer às camadas jovens afim de prevenir qualquer eventual e desagradável surpresa.

O Sporting viajou para Ponta Delgada e joga logo à noite com o Santa Clara sem poder contar com uma peça fundamental, que é o seu treinador Rúben Amorim, e ainda Gonçalo Inácio, que tem sido elemento indiscutível no eixo da sua defesa.

Quanto ao jogo que vai ter lugar amanhã na Amoreira já todos sabemos da história que foi desenvolvida ao longo da semana. A equipa anfitriã sofreu baixas avultadas, pediu por isso o adiamento do jogo, mas os responsáveis portistas não deram, e com toda a arzão, o seu consentimento baseando-se nos regulamentos da Liga da Clubes, emendados há cerca de um mês para resolver situações como esta.

Portanto, e como dizemos em título, nestes dias joga-se também contra a pandemia. Que seja o começo de uma vitória que por certo, e infelizmente, vai fazer parte de um jogo que está longe de terminar.