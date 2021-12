O LEÃO FECHA O ANO EM BELEZA. E HOJE, COMO SERÁ?

Previa-se ontem um desafio difícil em Alvalade, e os noventa minutos jogados frente a uma bem organizada equipa algarvia, confirmaram plenamente esta asserção.

Com apenas uma derrota e um empate, estavam sobretudo em mente as cinco vitórias conseguidas em ambientes alheios pela equipa do Portimonense, uma das quais na Luz frente ao poderoso Benfica, que terá começado aí calvário que levou à saída de Jorge Jesus.

O Sporting venceu e não lhe escapa mérito quanto aos três pontos alcançados, dilatando assim o seu estendal de vitórias. No entanto, sofreu dois golos, quando até ontem à noite a rede de Adan havia sido ultrapassado apenas uma vez em oito desafios disputados em casa.

Rúben Amorim e a sua equipa reforçaram assim condições para manter o primeiro lugar da classificação, ficando por se saber até logo à noite, se ainda na companhia do Futebol Clube do Porto ou se, pelo contrário, com todos os parceiros da tabela a olharem para cima.

De facto, vamos ter hoje no Dragão mais do que um clássico, porque poderá ficar como sinal muito aproximado daquilo em que poderá tornar-se o presente campeonato.

Num jogo entre dragões e águias nunca é recomendável avançar prognósticos, independente da situação conjuntural em que ambos se encontrem.

Há uma semana o FCPorto não só goleou o Benfica como reduziu a cisco o futebol que os lisboetas ali tentaram colocar em acção.

Só que as circunstâncias são hoje muito diferentes: um jogo respeitou à Taça de Portugal, enquanto logo é o Campeonato que vai estar em causa.

E, depois, a equipa lisboeta tem hoje condições para se apresentar de forma diferente.

Libertos da pressão de um treinador que estavam desejosos de ver pelas costas, os jogadores vão poder exibir um futebol diferente, mais de acordo com as suas capacidades individuais e colectivas, sem no entanto não deixarem de ter muito em conta a valia do seu adversário, capaz de repetir aquilo que conseguiu há oito dias.

É tempo de aguardarmos com enorme expectativa, enquanto desejamos a todos os nossos “compagnons de route” um Bom Ano de 2022, que está quase a bater-nos à porta.