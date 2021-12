O previsto choque de titãs

Consumou-se ontem no Benfica o desenlace entre o Benfica e o seu treinador Jorge Jesus.



Não surpreendeu o facto, devido ao acumular de situações que nos últimos tempos se foram acumulando no popular clube lisboeta, e deram origem às últimas cenas de um capítulo triste vivido no seio da mais prestigiada colectividade portuguesa.

Os maus resultados registados pela equipa e, por acumulação, as más exibições que lhes deram origem, foram o início de um terramoto que varreu a Luz, e que poderá permanecer activo durante muito tempo, se não houver uma inversão séria da situação incómoda que por ora se vive.

Jorge Jesus viu nos últimos tempos a sua situação muito fragilizada.

Uma derrota contunde frente ao seu mais histórico rival, o Sporting, e o esmagamento sofrido ante o Futebol Clube do Porto, que determinou a sua saída da Taça de Portugal, não poderiam ter consequências muito diferentes.

Depois, a cada vez mais débil relação com os jogadores não podia augurar uma saída diferente daquela a que viemos a assistir.

Não foi com surpresa que assistimos, ontem, ao começo da tarde, ao deplorável espectáculo de vermos juntos o Presidente do Benfica, Rui Costa, e o seu ex-treinador, Jorge Jesus, a anunciar o fim da relação entre o clube e o seu trabalhador.

Uma breve declaração, sem novidades, e sem a possibilidade de serem confrontados por perguntas, chamou os benfiquistas à realidade.

O que então foi dito, já tinha sido expresso em comunicado enviado à CMVM.

Veem aí tempos novos, não se sabendo se o sucesso também vem a caminho.

Com nova condução, o Benfica tem já amanhã uma nova prova de fogo: volta a defrontar o Futebol Clube do Porto, desta vez em jogo a contar para o campeonato, e se acontecer repetido desaire, a diferença de sete pontos poderá atirar borda fora uma boa parte das ambições do clube da águia.

As águas estão agitadas para as bandas da Luz.

Veremos agora até que ponto, nos próximos tempos, a acalmia regressa para que a nau benfiquistas possa voltar a navegar com toda a normalidade.