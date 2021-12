O complicado labirinto de Rui Costa

Como escrevíamos ontem, havia redobrada expectativa e muita ansiedade relativamente ao clássico que iria marcar as horas antecedentes do Natal. E justificava-se plenamente esse estado de alma, sobretudo da nação benfiquista, por estarem em jogo mais do que simples noventa minutos de futebol.

Acabaram por confirmar-se as dúvidas que há vários dias estavam instaladas, por força de uma extensa e incrível novela cuja trama teve origem no Benfica. A cada vez mais discutida presença de Jorge Jesus à frente da equipa de futebol ganhava inesperados contornos, quando se começou a falar na entrada em cena de dirigentes brasileiros do Flamengo.

E a situação acabou mesmo por se tornar insustentável quando esses paisanos aterraram no aeroporto de Lisboa, deixando a certeza de que não vinham a Portugal para passar o Natal com a família.



O jogo de ontem à noite no Dragão acabou por tornar-se em mais uma peça deste puzzle. E como os jogadores do Benfica não podiam ser imunes à avalanche de notícias que chegavam a cada minuto, e o seu comportamento no desafio também foi, em parte, consequência de uma semana excessivamente agitada.

O furacão, com o nome de Futebol Clube do Porto, começou cedo a fazer sentir os seus efeitos. Ainda não era decorrido o primeiro minuto e a bola já estava aninhada ao fundo da baliza do insipiente guarda-redes brasileiro benfiquista. Pouco depois viria o segundo golo, e perto da meia hora o terceiro, fazendo adivinhar a hecatombe que poderia fazer sucumbir o onze de João de Deus.



Há boas razões para se dizer que há tempestade à vista para as bandas da Luz, sem se saber como irá reagir a estrutura directiva do clube da águia, onde parece estar cimentada a ideia de que Jorge Jesus chegou ao fim da linha, tornando-se inevitável o desenlace.



O próximo jogo é outra dor de cabeça para os dirigentes encarnados. Volta a ser no Dragão e as circunstâncias não deverão ser muito diferentes. Por isso, as próximas horas e dias vão certamente vir a ter um lugar preponderante na história do mais popular clube português.

Boas-festas para todos, são os meus votos.