Hoje é dia grande

Chegou a vez da Taça de Portugal reiniciar o seu caminho com dois jogos que marcaram a abertura dos oitavos-de-final da mais democrática competição do calendário do futebol nacional.

No primeiro, à tarde, o espectacular Leça afastou, nas grandes penalidades, o Paredes, equipa que também integra o quarto escalão; à noite, o Sporting confirmou o favoritismo afastando o Casa Pia, após um jogo muito intenso, que também serviu para confirmar os casapianos como uma das melhores formações da segunda Liga profissional.

A proeza maior pertence aos leceiros, que já haviam eliminado da Taça dois primodivisionários nas eliminatórias anteriores, Arouca e Gil Vicente, tendo o seu guarda-redes, Gustavo Galil, saído como o grande herói do desafio de ontem. Galil defendeu um dos penalties do desempate, e transformou em golo, aquele que colocou o Leça nos quartos-de-final.

Para esta quinta-feira estão, entretanto viradas todas as atenções.

Porto e Benfica vão decidir, logo à noite, quem segue e quem sai da presente edição da Taça.

Estaremos, a partir das 20h45, perante um embate que está a causar a maior expectativa e pelas razões mais diversas.

Para já, um clássico desta envergadura suscita sempre enorme ansiedade entre os seus numerosos adeptos. Depois, por tudo quanto está a passar-se à sua volta, e as consequências que o resultado poderá determinar, em particular no clube lisboeta.

Jorge Jesus está especialmente na corda bamba, e de modo ainda mais acentuado depois do estendal que tem chegado ao conhecimento público no que respeita à possibilidade de poder deixar o comando técnico da equipa da Luz a breve prazo, e seguir, de novo, rumo ao Brasil, para ali voltar a dirigir o Flamengo.

A convulsão das últimas horas poderá ou não influenciar o desenrolar do jogo e o seu resultado final?

Só daqui as algumas horas encontraremos respostas para as dúvidas que por ora se colocam.