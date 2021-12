Sem acidentes de maior

Cumpriu-se a jornada quinze do campeonato da primeira Liga sem que tenham sobrado da mesma novidades de especial relevo.



Os quatro da frente da classificação saíram todos vencedores dos compromissos a que se sujeitaram, ficando assim adiadas para o meio desta semana as expectativas que se vêm avolumando nos últimos tempos.

O Sporting foi o primeiro a entrar em acção para um embate em Barcelos no qual não se previam facilidades.

Afinal, os leões acabaram por vencer por um resultado confortável, mesmo após ter realizado uma primeira parte do jogo com o Gil Vicente de forma descolorida e sem qualquer vislumbre de inspiração.

Tratou-se, aliás, de um tempo em que o árbitro Tiago Martins se transformou no principal protagonista, pela negativa, ao qual, no entanto, não foi dado espaço para continuar a estragar o espectáculo no tempo complementar. O Sporting reentrou bem no jogo, marcou cedo e, a partir daí, o desfecho ficou pré-anunciado.

Ontem, o Benfica iniciou a tarde desportiva.

E fê-lo, arrancando cedo para uma vitória inquestionável, bem ao arrepio daquilo de que fora protagonista nas rondas anteriores. O adversário foi atirado ao tapete sem contemplações, nunca lhe tendo sido a oportunidade a chegar a uma reacção proveitosa.

E depois, o Futebol Clube do Porto pintou o quadro com cores muito semelhantes, deixando o Vizela muito aquém da reacção de que se julgava capaz.

Por isso, as diferenças pontuais mantiveram-se intactas, restando a certeza de que na jornada que se segue não ficará tudo na mesma.

Quarta e quinta-feira da próxima semana teremos o Sporting-Portimonense e, no dia seguinte, o clássico Porto-Benfica, sobre o qual, e como sempre, não é recomendável fazer antevisões.

Mas, antes disso, voltaremos a ter Taça de Portugal. Porto e Benfica marcam o primeiro encontro, com a certeza antecipada de que um deles saltará borda fora.