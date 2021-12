Prendas de Natal na Taça da Liga

Terminou ontem à noite a fase de grupos da Taça da Liga com duas surpresas no sapatinho dos adeptos do futebol.

A equipa açoriana do Santa Clara já causara escândalo quando no seu estádio de São Miguel, em Ponta Delgada derrotou, inesperadamente, o Futebol Clube do Porto, abrindo assim espaço a uma presença inédita na Final Four.

Esta noite, no estádio do Bessa, o “novo” Boavista de Petit cilindrou o Sporting de Braga e acrescentou a isso um score volumoso, que não estava nas previsões. De facto, os axadrezados não só derrotaram os arsenalistas por 5-1, como foram capazes de chegar a uma exibição de muita qualidade, que acabou premiar a equipa que mais fez por alcançar o direito de estar pela primeira vez na fase última de uma competição na qual tem havido, ao longo das suas quase duas dezenas de edições, assento garantido para os clubes de maior cotação nacional.

Mesmo sem ter sido obreiro da maior percentagem de posse de bola no jogo de ontem à noite, (38% contra 62%) o Boavista revelou-se uma equipa adulta, com verdadeiros propósitos ofensivos, que contrariaram aquilo que habitualmente são as ideias de jogo das equipas treinadas por Petit.

Por seu lado, o Sporting de Braga voltou a confirmar que está ainda muito longe de poder justificar o epiteto de grande, como tem pretendido, ao longo dos anos, o seu presidente António Salvador, através de um discurso com laivos de populista, que parece nem sequer ser levado muito a sério pelos adeptos arsenalistas.

Ultrapassada esta derradeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, com as surpresas que ficam para a sua história, temos de volta o Campeonato com os três grandes a entrarem em ação nos próximos sábado e domingo.

O primeiro a atuar é o Sporting, envolvido numa difícil deslocação a Barcelos, enquanto Benfica e FCPorto jogam no domingo, defrontando, respetivamente, o Marítimo, no estádio da Luz, com os portistas perante uma saída a Vizela, onde também não são esperadas facilidades.